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اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
تلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطسب خطابا من الاتحاد المصري الكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد يفيد بإقامة مباراة السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويتضمن الخطاب أنه حال النتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي يتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، ويلعب الفريقان أشواط إضافية حال إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وكشف خطاب اتحاد الكرة أيضا، عن ارتداء المارد الأحمر زيه الأصلي، بينما يرتدي فريق طلائع الجيش وصيف الكأس زيه الاحتياطي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية 21 سبتمبر الجاري في التاسعة مساء.

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