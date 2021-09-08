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باباجان لـ "أردوغان": كف عن التباهي بنجاح العصور القديمة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
وكالات

دعا نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، علي باباجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الاكتفاء بهذا الحد من استخدام إنجازات الماضي في الدعاية الانتخابية، قائلا: «يا سيد أردوغان، هذا يكفي، توقف عن التباهي بنجاح العصور القديمة التي عملنا فيها معكم».

 

وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، خلال اجتماع حزبه، إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية لم يعد بإمكانهما تحقيق النجاح في ملف واحد على الأقل، فهم مجبرون على استدعاء الدفاتر القديمة وإذاعتها على الشعب من أجل الدعاية الانتخابية.

 

وأضاف: «يتباهون بالفترة التي عملنا فيها معهم، الآن قلبوا اقتصاد البلاد رأسًا على عقب لمدة 3 سنوات، وزادوا البطالة والفقر والتضخم، ليس أمامهم خيار آخر، بالطبع لن يكتبوا تاريخ شريكهم الأصغر حزب الحركة القومية».

 

وطالب باباجان، حزب العدالة والتنمية، بأن يكتب في إنجازاته، أن أكثر من 20 مصرفًا أفلس، وأن التضخم تجاوز 70 %، وأن أسعار الفائدة وصلت إلى 7500 %، خلال عملهم مع الشريك الأصغر، حزب الحركة القومية.

 

وأكد كابلان أن ارتفاع عدد حالات الانتحار، يأتي بسبب البطالة والفقر والاكتئاب، مضيفا: “من المؤلم للغاية رؤية هذه البيانات ونحن ندخل أسبوع الصحة العامة”.

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باباجان الرئيس التركي اردوغان

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