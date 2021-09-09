Advertisements

تقدمها وزارة البيئة.. 3 معلومات عن دورة تدريبية للعاملين بالبترول

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:12 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
نفذت الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان "دور التفتيش البيئي في تحسين الأداء البيئي".

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن الدورة تدريبية للعاملين بالبترول:
1-تقديم نبذة مختصرة عن سجل الحالة البيئية الذي يوضح تأثير نشاط المنشأة على البيئة المحيطة.

2- تقدم سجل المواد والمخلفات الخطرة الذي يوضح كيفية التعامل مع المواد الخطرة من حيث التداول والتخزين والتخلص الآمن منها.

3- توضح إجراءات التفتيش التي تتخذها الوزارة للوقوف على مدى التزام شركات البترول بمعايير القانون رقم 4 لسنة 94 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة البترول الإدارة المركزية

أخبار تهمك

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ أقل من ساعتين

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 11 ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

النقاز يفاجئ الزمالك بشروط مثيرة للتنازل عن قضاياه في الفيفا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الأهلي يحسم موقفه النهائي من الرحيل إلى المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. حسين لبيب يحسم موقفه من انتخابات الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول إجراءات الإدارة الآمنة للمواد والمخلفات الخطرة

ياسمين فؤاد: نحتاج 3 سنوات لتحقيق الوعي البيئي لدى المواطن المصري

"البيئة": حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور (صور)

حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية

ضبط 5 أطنان سكر تمويني فاسد بمخزن قبل توزيعها في رمضان

ياسمين فؤاد: العمل بنظم تكنولوجية صديقة للبيئة لمدابغ الروبيكي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:29 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

05:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements