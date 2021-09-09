تقدمها وزارة البيئة.. 3 معلومات عن دورة تدريبية للعاملين بالبترول

نفذت الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان "دور التفتيش البيئي في تحسين الأداء البيئي".



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن الدورة تدريبية للعاملين بالبترول:

1-تقديم نبذة مختصرة عن سجل الحالة البيئية الذي يوضح تأثير نشاط المنشأة على البيئة المحيطة.



2- تقدم سجل المواد والمخلفات الخطرة الذي يوضح كيفية التعامل مع المواد الخطرة من حيث التداول والتخزين والتخلص الآمن منها.



3- توضح إجراءات التفتيش التي تتخذها الوزارة للوقوف على مدى التزام شركات البترول بمعايير القانون رقم 4 لسنة 94 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.