الصحة تفعٌل خدمة "وصفتي" بمستشفى محافظة فيفاء









فعَّلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان ، خدمة "وصفتي" بمستشفى محافظة فيفاء العام،إذْ تمكِّن المستفيد من صرف الأدوية من الصيدلية التجارية الأقرب إلى منزل المريض مجانًا.

وتتميز هذه الخدمة بإتاحة صرف الدواء من الصيدلية التجارية الأقرب لمنزل المستفيد مجانًا، كما تتيح الخدمة الاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت وبكل يسر وسهولة.