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الصحة تفعٌل خدمة "وصفتي" بمستشفى محافظة فيفاء

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


فعَّلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان ، خدمة "وصفتي" بمستشفى محافظة فيفاء العام،إذْ تمكِّن المستفيد من صرف الأدوية من الصيدلية التجارية الأقرب إلى منزل المريض مجانًا.
وتتميز هذه الخدمة بإتاحة صرف الدواء من الصيدلية التجارية الأقرب لمنزل المستفيد مجانًا، كما تتيح الخدمة الاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت وبكل يسر وسهولة.
ويعد نظام “وصفتي” إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين،التي تضمن توفر الأدوية عبر منصة إلكترونية؛ بحيث تربط المستشفيات بالصيدليات المجتمعية وذلك تماشيًا مع برامج التحوّل الصحي ورؤية 2030.

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