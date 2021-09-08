Advertisements
موجز البرلمان| تأكيد بعد التفريض في مياه النيل.. وإحاطة بشأن مصروفات المدارس
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:08 م
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.
رئيس البرلمان: مصر لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل
التقى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع فالنتينا ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، المُنعقد حاليًا في العاصمة النمساوية فيينا.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإعادة النظر في زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلماني يطالب بالتوسع في المجالس الطبية المتخصصة لسهولة الحصول على الخدمة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن التوسع في أعداد المستشفيات التابعة للمجالس الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
رئيس البرلمان: نسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي
برلماني: الدولة واجهت تحديات كثيرة ولم نعتمد على المسكنات في حل المشاكل
قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل على عاتقه العديد من الملفات الشائكة، وتعامل معها بمشرط جراح، ولم يعهد إلى المسكنات في حل المشاكل.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
وجاءت أبرزها، تأكيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدم تفريض مصر في حقها الأصيل والتاريخي من مياه النيل، فضلًا عن تقديم طلبات إحاطة بسبب زيادة المصروفات الدراسية على طلاب المدارس الخاصة.
ونستعرض أهم ما جاء من أنباء وأخبار من مجلس النواب والشيوخ في نشرة " موجز البرلمان" في التالي:
رئيس البرلمان: مصر لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل
التقى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع فالنتينا ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، المُنعقد حاليًا في العاصمة النمساوية فيينا.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإعادة النظر في زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلماني يطالب بالتوسع في المجالس الطبية المتخصصة لسهولة الحصول على الخدمة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن التوسع في أعداد المستشفيات التابعة للمجالس الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
رئيس البرلمان: نسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك فى إطار نشاطه المُكثف على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلماني: الدولة واجهت تحديات كثيرة ولم نعتمد على المسكنات في حل المشاكل
قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل على عاتقه العديد من الملفات الشائكة، وتعامل معها بمشرط جراح، ولم يعهد إلى المسكنات في حل المشاكل.. لمتابعة القراءة اضغط هنا