موجز البرلمان| تأكيد بعد التفريض في مياه النيل.. وإحاطة بشأن مصروفات المدارس





وجاءت أبرزها، تأكيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدم تفريض مصر في حقها الأصيل والتاريخي من مياه النيل، فضلًا عن تقديم طلبات إحاطة بسبب زيادة المصروفات الدراسية على طلاب المدارس الخاصة.







ونستعرض أهم ما جاء من أنباء وأخبار من مجلس النواب والشيوخ في نشرة " موجز البرلمان" في التالي:

رئيس البرلمان: مصر لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل

تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة

برلماني يطالب بالتوسع في المجالس الطبية المتخصصة لسهولة الحصول على الخدمة

رئيس البرلمان: نسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي





برلماني: الدولة واجهت تحديات كثيرة ولم نعتمد على المسكنات في حل المشاكل