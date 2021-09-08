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ماهر همام يرفض مدرب المنتخب الجديد.. وهذا هو الشخص المناسب للقيادة (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الكابتن ماهر همام، نجم الأهلي السابق، إن رينية فايلر هو الرجل المناسب للكرة المصرية خلال هذه المرحلة، خاصة ان لديه طموح ودوافع، خلاف أن اللاعيبة تحب شخصية هذا المدرب، معقبًا: "اسألوا الشارع المصري وهتعرفوا، انا متأكد الناس هتختار فايلر".

وتابع "همام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، ان حجة عدم اختيار "فايلر" لعدم معرفة بالكرة الإفريقية غير مبررة، معقبة:" فايلر عاش مع النادي الاهلي في الكرة الافريقية، وفكرة عدم لديه خبرة في المنتخبات شيء عادي، خاصة انه مدرب لديه طموح وشخصية"

ولفت إلى ان رينيه فايلر كان يجب تولية مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، معقبًا: "كان يجب ان يكون فايلر رجل هذه المرحلة، لأنه في 13 يوم استطاع أن يغير مفاهيم لاعيبة النادي الأهلي، خاصة انه يمتلك شخصية قوية جدًا".

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مصر مدرب المنتخب الجديد ماهر همام حسام حسن اخبار مصر

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