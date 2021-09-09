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ماجدة هارون: مقابر البساتين ثان أقدم مدافن يهودية في العالم (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكدت ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، أن مقابر البساتين ثاني أقدم مقابر يهودية في العالم، مشيرة إلى أن عدد اليهود في مصر قبل ثورة يوليو 1952، كان يقارب الـ 80 ألف يهودي حين كان تعداد مصر 20 مليون نسمة.

وأضافت "ماجدة" خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الطائفة اليهودية في مصر تمتلك 13 معبدًا بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى وجود أنقاض معبد "الخوخة" بالمحلة الكبرى.

وأشارت إلى أنه يوجد معبدي في محافظة الإسكندرية، حيث يوجد طائفتي لليهود في مصر طائفة بمحافظة القاهرة وأخرى بالإسكندرية، داعية إلى استغلال المعابد القديمة كمسارح فنية مفتوحة لفرق الشباب.

الكلمات المفتاحية

مصر اليهود إبراهيم عيسى

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