ماجدة هارون: مقابر البساتين ثان أقدم مدافن يهودية في العالم (فيديو)

أكدت ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، أن مقابر البساتين ثاني أقدم مقابر يهودية في العالم، مشيرة إلى أن عدد اليهود في مصر قبل ثورة يوليو 1952، كان يقارب الـ 80 ألف يهودي حين كان تعداد مصر 20 مليون نسمة.





وأضافت "ماجدة" خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الطائفة اليهودية في مصر تمتلك 13 معبدًا بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى وجود أنقاض معبد "الخوخة" بالمحلة الكبرى.



