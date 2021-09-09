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فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب. 

أقيم حفل ختام دوري مستقبل وطن بأمانة ابشواي وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم وبهاء الدسوقي أمين الحزب بأبشواي وأمناء الأمانات النوعية بأمانة الحزب بابشواي.

وقد أسفرت المباريات النهائية عن حصول فريق ابشواي على المركز الأول وجائزة قدرها عشرة آلاف جنيه والصعود للمنافسة على مستوي المحافظة، وفريق شباب ابشواي على المركز الثاني وجائزة قدرها ثمانية آلاف جنيه، وفريق الملعب على المركز الثالث وجائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

‏يأتي ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفاعليات الرياضية للشباب لاكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم، والعمل علي اكتشاف قطاعا كبيرا من المواهب التى لم يتم اكتشافها ودعمها حيث انة يمثل فرصه ذهبية لتحقيق حلم اى شاب لدية الموهبه الحقيقيةفى ممارسة رياضة كرة القدم.
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)
فريق ابشواي يفوز بالمركز الأول في دوري مستقبل وطن (صور)

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