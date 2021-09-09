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"البكتيريا بتأكل جسمها".. القصة الكاملة لمنة الله ضحية حادث الدهس

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
محمد العطار

ضجت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بقصة الطالبة منة الله هشام حسن ثابت، التي تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجها، في ضوء متابعته لشئون المصريين سواء في الداخل أو الخارج.

إصابة الطالبة منة الله في حادث دهس
يذكر أن الطالبة منة الله تعرضت لحادث دهس أسفر عن إصابتها بكسر من الدرجة الأولى في الحوض، وجرح بالساق وأسفل البطن، ومضاعفات خطيرة والتهابات جلدية حادة، رقدت على أثرها في الرعاية المركزية لمستشفى أسيوط الجامعي.

وكشفت أسرة الطالبة وضع الفتاة وقت الحادث حيث قالت: "بنتي الأمعاء خرجت من بطنها، العمود الفقري والحوض اتكسروا، عملولها عملية أزالوا بها فتحة الشرج وركبولها كلستومي لإخراج البراز، لحد دلوقتي 9 عمليات جراحية ولسة متواصلين في العمليات".

واستغاثت أسرة الطالبة منة، التي دهستها سيارة شاحنة يوم 22 أغسطس الماضي للمطالبة بعلاجها بعدما تسببت السيارة النقل الطائشة في إصابتها بـ"قطع في الأمعاء، وكسر في الحوض" وخضعت لـ5 عمليات جراحية حتى الآن، وما زالت في العناية المركزة.

تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي
وعلى الفور أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للطالبة منة الله حسن، التي تعرضت للدهس من قبل سيارة نقل.

وكتب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن قرار الرئيس السيسي "يأتي لكي تتمكن منة الله هشام حسن، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، والبالغة من العمر 14 عامًا من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

انتقال منة الله إلى القاهرة
وقالت أحلام السيد أحمد، المتابعة لحالة منة، إنها بحالة جيدة الآن وانتقلت للقاهرة لاستكمال العلاج بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

انتشار البكتيريا في جسد الفتاة
ومن جانبه، كشف هشام حسن، والد الطالبة منة، التي تعرضت لحادث دهس في محافظة أسيوط، تفاصيل نقل ابنته إلى مستشفى آخر بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة لها.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف والد الفتاة: "كنت واثق من استجابة الرئيس السيسي لمناشدتنا كونه لا يخذل أحدا، وتلقينا اتصالا من رئاسة الجمهورية، ثم نقلت إلى المستشفى الجامعي العسكري بسيارة مجهزة"، مشيرا إلى أن البكتيريا انتشرت في جسد ابنته بعد 15 يوما من الحادث، ما دفع الأطباء إلى إزالة بعض الأنسجة منعا لتلوث الدم.

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