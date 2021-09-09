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الأنظار تتجه إلى صفقة يوفنتوس الجديدة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:30 م
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
عقب مغادرة الأيقونة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد تدهور وضع يوفنتوس من سيء لأسوأ في المباراة الأخيرة أمام إمبولي والآن يبحث عن إلهام مع استعداد وجه مألوف للانطلاق.

والقول إن الأمور لم تمض بشكل جيد مع مويزي كين في إيفرتون بالدوري الانجليزي الممتاز سيكون مخففاً.
وترك كين يوفنتوس للانضمام إلى إيفرتون مقابل 27.5 مليون يورو (32.5 مليون دولار) في 2019 وسط تطلعات كبيرة حول المهاجم الواعد الذي كان يبلغ 19 عاماً آنذاك.

لكن عقب تسجيل هدفين فقط في 29 مباراة بالدوري في موسم 2019-2020 انتقل على سبيل الإعارة إلى باريس سان جيرمان في الموسم التالي بعد أن أخفق في الإقناع في إنجلترا.

والآن عاد كين إلى تورينو عقب انضمامه مجدداً ليوفنتوس على سبيل الإعارة لعامين وهو نفس النادي الذي سطع فيه اسمه حين سجل 7 أهداف في 16 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسيحتاج فريقه لتألقه بدءاً من مواجهة نابولي بعد غد السبت.

وتعادل يوفنتوس 2-2 مع أودينيزي في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد وبعد رحيل رونالدو خسر 0-1 من إمبولي الصاعد للأضواء في آخر مباراة قبل فترة التوقف الدولية.

وكان الأداء أكثر ما يقلق جمهور يوفنتوس ففي غياب هداف الدوري في الموسم الماضي بدا الفريق عاجزاً عن الوصول للشباك في إستاد يوفنتوس.

ودون فوز في أول مباراتين، فإن هزيمة أخرى في نابولي قد تزيد صعوبة استعادة اللقب، لكن بعد تسجيله ثنائية مع إيطاليا في مرمى ليتوانيا أمس الأربعاء، سيكون كين مكلفاً بسد الفراغ الهجومي.

واستغلال الحاسة التهديفية لكين سيكون محورياً مطلع الأسبوع أمام نابولي الذي بدأ الموسم بانتصارين.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مويس كين رياضة اخبار الرياضة

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