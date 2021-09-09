رقم قياسي لمنتخب إيطاليا في تصفيات بطولة كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن منتخب إيطاليا اكتسح نظيره الليتواني بخماسية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن خماسية منتخب إيطاليا قادته للانفراد بالرقم القياسي لسلسلة اللا هزيمة، حيث لم يخسر في 37 مباراة متتالية منذ أكتوبر 2018.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هذا الانتصار حسم الجدل حول الرقم القياسي وذلك بعد أن كثرت الأقاويل حول عدم تحطيم الفريق له بعد وصوله إلى 36 مباراة متتالية بدون هزيمة.

وألمح الموقع الإيطالي أنه هناك جدل في عدم تعرض البرازيل لأي هزيمة في 35 مباراة متتالية بين عامي 1993 و1996 لكن هناك من يضيف مباراة أخرى لهذا السجل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن منتخب السيليساو خاض مباراة في تلك الفترة ضد رديف منتخب رومانيا وتحديدًا في سبتمبر 1995 واعتُبرت غير رسمية بحسب بعض المصادر.

ولفت الموقع الإيطالي أنه هناك من أشار إلى وصول منتخب إيطاليا للمباراة 36 بدون هزيمة قبل أن يؤكد الآتزوري إنجازه التاريخي بالفوز على ليتوانيا وتعزيز الرقم القياسي لينهي الجدل حول رقم البرازيل السابق.