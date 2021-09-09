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مصطفى بكري يناشد السيسي بإطلاق حملة قومية لمواجهة وباء المخدرات (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:04 م
كساب أحمد
ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حملة قومية لمواجهة وباء المخدرات، لافتَا إلى أن المخدرات حرب خبيثة وتفقد الإنسان عقله وتجعله يرتكب الجرائم.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك مافيا داخلية وخارجية لتجارة المخدرات وتستخدم كل الأساليب لتنفيذ مخططاتها التدميرية، وهناك ثقة في الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية البلاد من خطر المخدرات.

ودعا الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حملة لمكافحة المخدرات مثل إطلاق عشرات الحملات لمواجهة الأوبئة والأمراض التي تصيب المجتمع ووباء المخدرات يأتي علي رأسها، مضيفًا أن الأمل كبير في كتابة التاريخ في مصر بتطهيرها من وباء المخدرات كما تطهرت من أمراض كثيرة كانت جاثمة علي صدور المصريين.

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري المخدرات السيسي اخبار مصر

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