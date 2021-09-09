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النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين إلى الجنايات لخطفهم طفل المحلة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مساء اليوم الخميس، بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه بالمحلة الكبرى.

وأضح بيان النيابة، أن المتهمين داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به، وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.

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طفل المحلة النائب العام الطفل زياد اخبار مصر

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