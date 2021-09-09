موجز البرلمان| تقرير "هيومن رايتس ووتش" ملئ بالإدعاءات والأكاذيب

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.





ونعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

رئيس النواب يُشيد بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر والنمسا (صور)

رئيس البرلمان: مصر وقبرص تربطهما علاقات ‏صداقة تاريخية

عضو بـ "الشيوخ": تقرير "هيومن رايتي ووتش" ملئ بالإدعاءات والأكاذيب

رئيس البرلمان: الإنسانية لاتزال تعاني من ويلات الإرهاب رغم الجهود المبذولة

"زراعة النواب": الفلاح تحمل عبء كبير.. والسيسي حرص على دعمه