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موجز البرلمان| تقرير "هيومن رايتس ووتش" ملئ بالإدعاءات والأكاذيب

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبدالستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.

ونعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

رئيس النواب يُشيد بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر والنمسا (صور)

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بڤيينا.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

رئيس البرلمان: مصر وقبرص تربطهما علاقات ‏صداقة تاريخية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع ‏رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الخامس لرؤساء ‏البرلمانات فى فيينا النمسا.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

عضو بـ "الشيوخ": تقرير "هيومن رايتي ووتش" ملئ بالإدعاءات والأكاذيب

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي زعمت فيه أن مصر نفذت إعدامات خارج نطاق القانون، ملئ بالإدعاءات والأكاذيب.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

رئيس البرلمان: الإنسانية لاتزال تعاني من ويلات الإرهاب رغم الجهود المبذولة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، المنعقدة في العاصمة النمساوية ڤيينا، على أن الانسانية لاتزال تعاني من ويلات الإرهاب.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

"زراعة النواب": الفلاح تحمل عبء كبير.. والسيسي حرص على دعمه

وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، التهنئة للفلاح المصري بمناسبة عيده الـ 69، مؤكدا أن الفلاح تحمل ما واجهته البلاد من أزمات وتحديات لاسيما في العشر سنوات الأخيرة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

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