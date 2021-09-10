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إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، حملة موسعة للتفتيش على مراكز العلاج الطبيعي وعيادات الطب الطبيعي وعلاج السمنة بأحياء العجمي ووسط وشرق والمنتزه على مدار يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.

وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه بعد الحملة مرت على 40 منشأة خاصة تبيّن أنه من بينها  23 منشأة غير مرخصة وجرى إصدار قرارات بالغلق الإداري لها، كما صدر قرار بالغلق الإداري لـ5 منشآت طبية للمخالفات الجسيمة.

4 لجان تفتيش
وضبطت لجان التفتيش 4 أشخاص ينتحلون صفة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي ويزاولون تلك المهن دون ترخيص منها سيدة تحمل ليسانس آداب وتعمل بمنشأة غير مرخصة بمنطقة العجمي يمتلكها محاسب، وأخرى حاصلة على بكالوريوس علوم صحية تطبيقية تنتحل صفة طبيبة، وتجري جلسات ليزر للأمراض الجلدية بعيادة غير مرخصة بمنطقة لوران، وسيدة تحمل دبلوم فني وتقوم بعمل جلسات بعيادة للطب الطبيعى بمنطقة العجمي ودون تواجد الطبيب، وفتاة أخرى بعيادة أخرى لنفس الطبيب بمنطقة العجمي أيضا وقامت بالهروب من لجنة التفتيش حيث تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة المختصة ضد هؤلاء المنتحلين وأصحاب المنشآت وجار عرضهم على النيابة العامة، كما صدر قرار بإلغاء الترخيص للعيادتين.

وأضاف السقعان، أنه جرى تحريز أدوية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر بواسطة التفتيش الصيدلي بثلاثة منشآت طبية وتم تسليم الأدوية لأقسام الشرطة المختصة وتحرير المحاضر وجار العرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملات التى يقوم بها العلاج الحر مستمرة على مدار الاسبوع بهدف القضاء على ظاهرة انتحال صفة الأطباء ومنع المنشات الطبية من العمل بدون ترخيص، وهو ما يهدف بالأساس لحماية المرضى وحفظ حقهم فى الحصول على خدمة طبية جيدة تحت إشراف ورقابة الدولة.

جدير بالذكر أن الحملة شارك فيها 12 مفتشًا من العلاج الحر 5 مفتشين من التفتيش الصيدلي و3 سائقين.
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)
إغلاق 23 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)

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منشآت صحية مصر الإسكندرية

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