رسالة مؤثرة من بدور البراهيم لوالدها الراحل





استذكرت الفاشينيستا السعودية ​بدور البراهيم​ والدها المتوفي، برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الخاص على أخد مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقتها لأول مرة مجموعة صور له.



وأرسلت من خلالها رسالة مؤثرة عبرت فيها عن حزنها الشديد وألمها لقفدانه والذي على حد قولها لم يخف منذ رحيله، وكتبت معلقة على الصورة الأولى: "من هو بعدك أحاتي وإنت بالدنيا حياتي، بابا حبيبي".



وأرفقت الصورة الثاني بتعليق قالت فيه: "رحم الله ضحكات لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال وحديثاً إشتقنا لسماعه رحم الله كل روح غالية تحت الثرى".



كما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع بدور مقدرين شعورها وإشتياقها لوالدها.



