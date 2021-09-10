وسام صباغ يستخدم الدراجة بعد أزمة الوقود بلبنان... هل سخر من الوضع؟





فاجأ الممثل وسام صبّاغ متابعيه خلال وجوده في الإمارات العربية المتحدة، اتّخذ قراراً بشراء "سكوتر" أو دراجة واستخدمها في مقطع فييو.



وقال إنه قام بشراءهما كي يتمكّن عند عودته إلى لبنان من اعتمادها وسيلة للتنقّل بدل تكبّد عناء الانتظار يوماً كاملاً أمام محطّات الوقود.



وسخر صبّاغ من الواقع الذي يعاني منه كلّ مواطن لبناني، معبّراً عن قلقه من قيادة الـ"سكوتر" أو الدراجة في لبنان، لا سيّما أنها تشحن بالكهرباء في ظلّ أزمة الكهرباء وانقطاع تيّارها.



