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اليوم.. قطع المياه عن منطقتى شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل )، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ4 صباح السبت الموافق 11 – 09 – 2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصه بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

  وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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