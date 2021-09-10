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لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
وكالات



وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ريمون غجر
الصورة من "تويتر"
قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ريمون غجر إن التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر بانتظار الكشف على الخطوط".
وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على المحادثات التي أجراها في عمان للبت في مسألة استجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قال غجر إن الدول المعنية ب​خط الغاز​ العربي تحتاج 3 أسابيع لتقدم تقريرها، حول جاهزية الخطوط.

وأوضح أن وزارة ​الطاقة​ ستبدأ العمل مع وزارة البترول المصرية و​البنك الدولي​، لتجهيز الاتفاقية السارية المفعول حول استيراد الغاز المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأسعار والكميات عن الاتفاقية السابقة، مبينا أن موضوع الدفع بقيمته وطريقته، سيعرض مع البنك الدولي الذي سيسهل هذا المسار.

وأضاف: "تم الإتفاق على جدول زمني محدد لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول الأربع والتحقق من الأمور التقنية يتطلب ثلاثة أسابيع.

الكلمات المفتاحية

مصر لبنان الغاز المصري

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