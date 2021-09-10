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فضل شاكر يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "فستان الحلوة"
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:29 م
الفجر الفني
يستعد المطرب السوري فضل شاكر، خلال الساعات القليلة المقبلة لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "فستان الحلوة"، غدا في تمام السادسة مساء على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
أغنية "فستان الحلوة" كلمات تامر حسين، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس، والحان وليد سعد.
يذكر أن عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عايشين ومش عايشين" والتي طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".