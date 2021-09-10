Advertisements

فضل شاكر يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "فستان الحلوة"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
يستعد المطرب السوري فضل شاكر، خلال الساعات القليلة المقبلة لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "فستان الحلوة"، غدا في تمام السادسة مساء على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".


أغنية "فستان الحلوة" كلمات تامر حسين، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس، والحان وليد سعد.

 

يذكر أن عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عايشين ومش عايشين" والتي طرحها  عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

منذ أقل من ساعة

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ أقل من ساعتين

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

منذ ساعة و 26 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

12:05 م

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements