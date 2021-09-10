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موعد مباراة مصر أمام ليبيا المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تنتظر جماهير منتخب مصر موعد مواجهة الفراعنة أمام ليبيا المقبلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.


ويواجه المنتخب المصري نظيره المنتخب الليبي في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
لم يتحدد بعد الموعد النهائي لمباراة مصر وليبيا، لكنه سيكون في التوقف الدولي القادم وتحديدًا في أحد الأيام بين 6 و9 أكتوبر 2021.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام ليبيا
أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

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