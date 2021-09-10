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"البوجي خرج عن القضبان".. السكة الحديد تعلق على حادث قطار الإسكندرية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:17 م
حادث قطار
حادث قطار
مارينا بشارة
أعلنت هيئة السكك الحديدية، تفاصيل حادث قطار "الإسماعيلية-الإسكندرية".

وقالت، في بيان، اليوم، إنه أثناء مرور قطار 5703262 بورسعيد الإسكندرية بتركيب عدد 8 عربات مميزة + 3 ثانية مكيفة + 1 قوي بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق في تمام الساعة 10.35 صباحًا خرج البوجي الخاص بأحد العربات عن القضبان.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك أدى إلى اتخاذ العربتين التاليين لها مسار سكة النفادي والطوالي مما نتج عنها عدد 3 إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى الزقازيق وتم تحريك معدات الرفع لموقع الحادث فورا لإعادة العربات إلى مسار القطار الطبيعي

وأكدت الهيئة أنه جاري متابعة الحادث.

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