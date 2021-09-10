بوتشيتشينو: الدوري الفرنسي قريب من البريميرليج.. ونيمار وميسي ودي ماريا لن يشاركوا أمام كليرمون





قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن مباراة فريقه غدًا أمام كليرمون فوت بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي ستكون صعبة.





وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد :" كليرمون يلعبون بشكل جيد وستكون المباراة صعبة".









وتابع :"كيليان سعيد هنا وهو بحالة ذهنية إيجابية للغاية وأنا سعيد بالطاقة التي تمتلكها المجموعة، بالنسبة لحارس المرمى سنختار غدًا من سيشارك".





وأشار :"لست قلق بخصوص راموس، هو يواصل الاستشفاء ونتمنى أن نراه في أسرع وقت".









وأوضح :"أنا سعيد لكل ما يحدث لميسي، إنه يستحق كل ذلك، بالنسبة للغد جميع لاعبين منتخب الأرجنتين لن يكونوا متاحين".





وأعلن المدرب غياب نيمار قائلًا :"نيمار غير متاح غدًا أما بالنسبة لكيليان مبابي فتدرب في البداية بشكل فردي ثم دخل مع المجموعة، سنرى ما إذا كان متاح أم لا".





وأردف :": نونو مينديز لن يلعب غدًا، لقد وصل للتو، بالنظر إليه هو ذو إمكانياته عالية ويريده الكثير من الأندية، النادي اتخذ خطوة رائعه بضمه".





وزاد :" لديه كل الإمكانيات للعب في باريس سان جيرمان الآمر متروك له لكسب مكان في المجموعة".





وأكمل :"الدوري الفرنسي قريب جدًا من جاذبية البريميرليج".









واختتم :"نعم نمتلك غيابات عديدة، سنضع أفضل فريق متاح للغد لكسب الثلاث نقاط ".