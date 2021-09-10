ختام فعاليات "القوى الناعمة وتأثيرها على حياة ذوي الإعاقة" بجامعة المنصورة (صور)



وجدير بالذكر أن اليوم الأول للمؤتمر شهد إقامة الجلسة الافتتاحية وثلاث حلقات نقاشية: الأولى عن الدور المجتمعى والإعلامى فى التوعية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الثانية تتعلق بحقوق ذوى الإعاقة بين الواقع والمأمول، الثالثة تم خلالها استعراض خبرات أمهات ذوى الإعاقة وخبراتهم.



وتضمن اليوم الثانى من المؤتمر ٦ چلسات نقاشية تمت خلالها مناقشة: دور التكنولوچيا فى تحسين جودة حياة ذوى الإعاقة، التشخيص المبكر للإعاقات، تغذية ذوى الإعاقة، نحو بيئة خارجية صديقة لهم الإعاقة، التأهيل النفسى والبدنى لهم، التغلب على تحديات سوق العمل الخاص بهم.



وأقيمت على هامش اليوم الأخير للمؤتمر،قافلة طبية قام خلالها فريق من مركز طب وجراحة العيون بالجامعة بالكشف المبكر عن الإعاقات البصرية للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، بالإضافة إلى مسابقات رياضية وثقافية وفنية بينهم.



الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تم ترجمتها بالكامل بلغة الإشارة على مدار الثلاثة أيام بواسطة ايه محمد ثروت كما قامت أستاذة سارة وادي بطباعة برنامج المؤتمر بطريقة برايل.



كما تم إعداد أغنية خاصة بالمؤتمر تقديرا لدور أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، من تلحين كلا من عمرو المرسي، ومحمد حاتم، وكلمات الشاعر مصطفى حسان بقسم رعاية الطلاب بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

اختتمت فعاليات المؤتمر النوعي الأول لمركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تحت عنوان " القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوى الإعاقة " وتحت شعار " أمهات محاربات " برعاية كل من الدكتورة مايا مرسى - رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وريادة كل من الدكتور محمود المليجى - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة ٧-٩سبتمبر 2021 م بقاعة المؤتمرات ونادى النيل بالجامعة.وتمت فعاليات الختام بحضور كل من الدكتورة أمينة شلبى - مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ورئيس المؤتمر، الدكتورة ولاء عضو مجلس النواب الدكتورة سماح رمضان خميس - مدير مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة ومقرر المؤتمر، المهندس هشام المناوى رئيس مجلس ادارة جمعية رسالة بالدقهلية، الدكتورة إيمان أبو الفضل - نائب مدير المركز ومنسق عام المؤتمر، إيمان طرشوبى - مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، عدد من أساتذة الجامعة وأعضاء المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ومركز خدمات الأشخاص بالجامعة وممثلى الجمعيات الأهلية.