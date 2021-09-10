بعد افتراس سمكة قرش ذراع مواطن بمطروح.. قرار عاجل من "البيئة"

أصدرت وزارة البيئة، قرارا عاجلًا بتكليف لجنة بالتنسيق مع محافظة مطروح لإجراء مسح لأحد شواطئ قرى مدينة العلمين في الساحل الشمالي بعد قيام سمكة قرش بمهاجمة أحد رواد الشاطئ.



وتقوم حاليا لجنة وزارة البيئة بالتنسيق مع محافظة مطروح بإجراء مسح لشاطئ القرية بالساحل الشمالي والشواطئ المجاورة بمدينة العلمين.



كان أحد رواد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي في العلمين تعرض لهجوم سمكة قرش والتي أصابته بإصابات بالغة.



وتلقت نجدة مطروح إخطارا بتعرض شخص لإصابات بالغة بقرية بالساحل الشمالي في العلمين حيث التهمت جزءا من ذراعه.