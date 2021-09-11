حصاد وزارة البيئة في أسبوع| افتتاح أول مشروع للاستثمار في المحميات الطبيعية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم السبت الماضي إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بالمدينة، كما تعد المحطة العاشرة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الإسكندرية.





وزيرة البيئة ونظيرها القبرصي يلتقيان لتعزيز سبل التعاون البيئى بين البلدين

عقدت وزيرة البيئة يوم الأحد الماضي، اجتماعًا موسعًا، ونظيرها القبرصى الدكتور كوستاس كاديس، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين فى مجالات العمل البيئى بين الطرفين.





تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين بعدد من محافظات الجمهورية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الاثنين الماضي أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة طموحة لدمج البعد الاجتماعي في تطبيق مفهوم التنمية المستدامة فيما يخص التخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة، وذلك من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع للوزارة.





وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يعلنون بدء عمل شركتى " انفيروماستر " و" ارتقاء" بمنظومة النظافة





أما يوم الثلاثاء الماضي تفقدت وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة تمهيدًا لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بالعاصمة عبر شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.





وزيرة البيئة تتفقد أعمال السيطرة على مقلب الطوب الرملي تمهيدا لغلقه

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يوم الأربعاء الماضي بجولة تفقدية لمقلب الطوب الرملي ضمن متابعة اجراءات غلق المقالب العشوائية خلال عامين من العمل بقانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة الرقابة على إجراءات الغلق.





البيئة تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول تحت عنوان "دور التفتيش البيئي في تحسين الأداء البيئي"

كنا قامت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى، في نفس اليوم، بتنفيذ دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان " دور التفتيش البيئى فى تحسين الأداء البيئى " للتعريف بدور وزارة البيئة الرقابى والذى يهدف إلى معاونة المنشآت على تحسين أدائها البيئى والتعريف بقانون البيئة والمعايير والاشتراطات الواردة به.





وزيرة البيئة: تشارك في الحلقة النقاشية "التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس الأربعاء الماضي، فى الحلقة النقاشية " التحول الاخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية "، والذي عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - Egypt-ICF". بحضور السيدة زينب شمسنا وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى بجمهورية نيجيريا، والسيد جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بمصر، كما شارك بالجلسة عبر الفيديو كونفرانس السيد ايان بريمر رئيس مجموعة اوراسيا، والسيد فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسيد هارى بويد المدير الإدارى للاقتصاد الاخضر والعمل المناخى بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.





بروتوكول تعاون لإقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية

شهدت فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس الخميس مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعى بين تحالف "وزارة الإنتاج الحربى وشركة Renergy Group Partners" و"وزارة التنمية المحلية" و"وزارة البيئة" و"محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة أرض بحق الإنتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع بيئي استثماري بالمحميات الطبيعية

أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مساء أمس الخميس الخيمة البدوية بمحمية الغابة المتحجرة كأول مشروع للاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية بحضور قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية.





وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى للمركز العالمي للتكيف

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الجمعة على أهمية المبادرة التى أطلقها المركز العالمي للتكيف (GCA) وبنك التنمية الأفريقي لتطوير وتنفيذ برنامج تعجيل التكيف في أفريقيا (AAAP) من خلال رفع مستوى الرؤية السياسية للتكيف والتركيز على الحلول الملموسة، ويساهم البرنامج فى دعم ما تسعى إليه مصر بشأن الإهتمام والنظر إلى الظروف الخاصة بأفريقيا.



