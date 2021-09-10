Advertisements

"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بإحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله فى مسح الشاطىء بصفة دورية يوميا لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أولا بأول.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش، كما قام الأطباء المكلفين بعلاج المصاب بفحص الإصابة وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعي بآله حادة وليس بسبب كائن بحري، كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح والتى انتهت إلى عدم تطابق شكل الاصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التى تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، ومؤكدين أن الإصابة نتجت عن جسم معدني حاد، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التى أدت إلى حدوثه، وتؤكد وزارة البيئة على ضرورة توخي الحذر فى نشر الشائعات التى تثير البلبة والرأي العام.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أول بأول لتوضيح الحقيقة كاملة.

وتود وزارة البيئة أن تطمئن الموطنين بأن الساحل المصري المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق أن تم رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه. كما تهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين بالالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام بأى أنشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.

وكان قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمــين س ١١.٣٠ ص إثر ادعاء هجوم سمكه قرش أثناء السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي على بعد حوالي ٣ ك في المياه، وقد تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح
"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح
"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح
"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة مطروح سمكة قرش

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يتقدم بطلب جديد قبل موقعة الأهلي والطلائع

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة من 30 عاما.. قرش أبيض في "المتوسط"

شاهد.. ظهور أطول قرش حوتي عملاق طوله 8 أمتار لأول مرة في مرسى علم

شاهد.. الفجر تنفرد بفيديو إنقاذ القرش "لونج مانوس" بالبحر الأحمر من حبل المشنقة

البيئة تكشف تفاصيل نفوق سلحفاة محمية وادي الجمال

تحقيق عاجل.. القصة الكاملة لهجوم سمكة القرش على ٣ من زوار محمية رأس محمد

أثناء السباحة.. تفاصيل هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements