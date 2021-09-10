"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بإحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله فى مسح الشاطىء بصفة دورية يوميا لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أولا بأول.



وأضافت د. ياسمين فؤاد أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش، كما قام الأطباء المكلفين بعلاج المصاب بفحص الإصابة وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعي بآله حادة وليس بسبب كائن بحري، كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح والتى انتهت إلى عدم تطابق شكل الاصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التى تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، ومؤكدين أن الإصابة نتجت عن جسم معدني حاد، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التى أدت إلى حدوثه، وتؤكد وزارة البيئة على ضرورة توخي الحذر فى نشر الشائعات التى تثير البلبة والرأي العام.



وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أول بأول لتوضيح الحقيقة كاملة.



وتود وزارة البيئة أن تطمئن الموطنين بأن الساحل المصري المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق أن تم رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه. كما تهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين بالالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام بأى أنشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.



وكان قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمــين س ١١.٣٠ ص إثر ادعاء هجوم سمكه قرش أثناء السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي على بعد حوالي ٣ ك في المياه، وقد تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.