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عمرو أديب ناعيا محمود العربي: أسطورة.. وشعرت بالغيرة من جنازته

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نعى الإعلامي عمرو أديب، رجل الأعمال محمود العربي الذي وافته المنية أمس، قائلا: "مصر فقدت أسطورة.. وقصته تنفع مسلسل أقوى كتير من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي".

وقال "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن محمود العربي كان مهتما بفتح باب رزق حلال للشباب، وحافظ على موظفيه في كل الظروف، مضيفا: "كان بيحب الموظف وميقطعش عيش حد"، لافتا إلى أن محمود العربي كان أسطورة.

وأضاف، "الواحد أوقات بيشوف جنازات بيغير منها.. هذا الرجل مصر كلها جمعاء بتودعه بحب واحترام وتقدير"، لافتا إلى أن محمود العربي صنع إمبراطورية من "بلالين وبمب".

ولفت إلى أن محمود العربي كان رجلا متواضعا لأن كل قرش جمعه بذل فيه مجهود، مضيفا: "محمود العربي سايب ذكرى محترمة أغلبنا يتمنى 10% منها"، متابعا: "حكاية ألماظ لرجل ألماظ".

الكلمات المفتاحية

مصر محمود العربي عمرو أديب جنازة

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