أعلن ميلان عن تعافى مهاجمه أوليفييه جيرو من كورونا، ليصبح اللاعب الفرنسي جاهزاً لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وظهرت نتيجة فحص جيرو (34 عاماً) إيجابية في 2 سبتمبر (أيلول) بعد تسجيله هدفين خلال الفوز 4-1 على كالياري، لكنه سيلحق على الأرجح بمباراة ليفربول في أنفيلد يوم الأربعاء، في افتتاح جولات المجموعة الثانية.



وذكر النادي الإيطالي في بيان: "يمكن أن يؤكد ميلان أن نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بأوليفييه جيرو أصبحت سلبية، وسيخضع اللاعب غداً لفحوص طبية، وفقاً لبروتوكولات الحكومة الإيطالية من أجل العودة للأنشطة الرياضية".



وسيخوض ميلان مباراتين مهمتين في الدوري، إذ يستضيف لاتسيو بعد غد الأحد، قبل أن يحل ضيفاً على يوفنتوس مطلع الأسبوع التالي.



وكان قد انضم جيرو مهاجم فرنسا إلى ميلان في يوليو (تموز) الماضي، بعد 9 سنوات في إنجلترا مع آرسنال وتشيلسي.