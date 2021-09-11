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وزير العدل: نعيش أزهى صور حرية الدين والمعتقد.. وبددنا أجواء التطرف

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:58 ص
وزير العدل
وزير العدل
هدى عبدالرازق
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد في عدد من المواد، حيث إن هذا الحق مترجم في كثير من المواد والقرارات والممارسات.
ترميم 2000 كنيسة ولسه مكملين
وأشار "مروان"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن قانون ترميم وبناء الكنائس يعد أحد هذه الممارسات، معلقا: "وصلنا إلى ترميم 2000 كنيسة ولسه مكملين".
تبديد جو التطرف
وأضاف أنه تم تبديد جو التطرف بسبب الممارسات والتشريعات التي تطبقها الدولة المصرية، حيث أننا نعيش في أزهى صور لحرية الدين والمعتقد.

الكلمات المفتاحية

وزير العدل عمر مروان حقوق الانسان السيسي استراتيجية وطنية

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