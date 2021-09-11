توقعات بزيادة سعر الفائدة في روسيا للمرة الـ 5 على التوالي





يتوقع المحللون إقدام بنك روسيا المركزي على زيادة الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه اليوم، في ظل ارتفاع معدل التضخم عن المستهدف بنسبة كبيرة.





كان معدل التضخم في روسيا قد ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 6.7% وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، ويزيد عن النطاق المستهدف بالنسبة للبنك ويتراوح بين 4% و6.5%.





وأشارت بلومبرج إلى أن توقعات المستثمرين لزيادة الفائدة حدت من الطلب على الطرح الأسبوعي للسندات الحكومية الروسية أمس.





كما يتوقع 26 محللا استطلعت بلومبرج رأيهم زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في حين يتوقع 16 محللا زيادة أقل للفائدة، ويتوقع محلل واحد الإبقاء على الفائدة دون تغيير.









وكانت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية قد أعلنت أمس أن معدل التضخم السنوي سجل 6.7% في أغسطس، بينما ارتفع المعدل الأساسي، الذي لا يشمل السلع سريعة التقلب مثل الوقود والمنتجات الغذائية، إلى 7.1% .





وقوضت البيانات الجديدة الآمال في إمكانية أن تكون ضغوط الأسعار قد بدأت في التراجع، وزادت المخاوف من أن توقعات التضخم ستستمر في الارتفاع.





ورفع المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس على 4 مرات منذ مطلع العام الحالي.



