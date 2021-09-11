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البورصة تفقد 24.5 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.1% خلال 5 جلسات

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:28 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير



أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي للمؤشرات ، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.5 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 721.2 مليار جنيه، حيث تسبب الحديث عن الضرائب الرأسمالية في خوف المتعاملين علي أموالهم مما ترتب عليه تراجع جميع المؤشرات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 11056.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 2807.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.45% ليغلق عند مستوى 3795.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"تراجعًا بنحو 1.85% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 4008.08 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.360 مليار ورقة منفذة على 258 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.020 مليار ورقة منفذة على 285 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 


سجلت تعاملات المصريين نسبة 90% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.9%، والعرب على 5.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 82.7 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  
 
ومثلت تعاملات المصريين 83.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.5%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه بعد التفاعل بصعود المؤشرات الي مستويات جديدة وضخ سيولة قوية تنهض بالمؤشرات وتجعلها تستمر في الصعود ، فقد تجدد الحديث عن ملف الضرائب الرأسمالية وفتح ملف لكل متعامل في مصلحة الضرائب لمحاسبتة ضريباً ، والمتعامل رافض من الأساس النقاش في موضوع الضرائب الرأسمالية لانة لايعرف اسلوب حسابها ، حيث أنه يربح مرات ويخسر مرات أخري فهل سيتم التعامل  مع كل عملية بشكل منفصل أم  سيتم المحاسبة في نهاية العام علي مجمل الاعمال .

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