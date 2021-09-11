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ضمن "حياة كريمة".. توقيع الكشف الطبي المجاني على 2254 مواطنا بأسوان (صور)
السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:09 م
فتح الله رضوان
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين داخل قرية بهاريف التابعة لمركز أسوان، وأيضا بقرية النزل التابعة لمركز إدفو.
وأكد على أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم.
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن القوافل الطبية استهدفت توقيع الكشف المجانى على 2254 مواطنا ومواطنة من أهالي القريتين بواسطة العيادات العلاجية المتنقلة لهذه القوافل والتي ضمت العديد من التخصصات، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم.
وأشار إلى أن فعاليات القوافل الطبية شملت أيضا عقد ندوات تثقيفية للأهالى، وتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وأيضا بالتعاون مع المجتمع المدنى مما ساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل.