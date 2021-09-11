حديث موسيماني وحلم المونديال.. 13 رسالة نارية من عمار حمدي

تحدث عمار حمدي لاعب الأهلي عن عودته للنادي الأحمر مجددًا بعدما لعب الموسم الماضي معارًا في صفوف الاتحاد السكندري.





وقال عمار حمدي: «شرف لأي لاعب التواجد في صفوف الأهلي وخلال المرحلة المقبلة (هاموت نفسي) حتي أثبت ذاتي مع الفريق و يكون لي دور مهم في مواصلة رحلة المنافسة على كل البطولات».





مفاوضات العودة





وأشار إلى أن الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي كان دائم التواصل معه، وقد تلقى اتصالًا هاتفيًّا منه عقب انتهاء الموسم أبلغه خلاله بعودته بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، نظرًا للحاجة إلى جهوده في تدعيم صفوف الفريق.





وقال: «خرجت للإعارة مؤخرًا أكثر من مرة رغبة مني في اكتساب الخبرات التي تؤهلني للتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو أمر أضاف لي الكثير ومنحني العديد من الخبرات، ومن ثم أتطلع إلى تقديم أفضل ما عندي من أجل النجاح في إثبات وجودي مع الفريق وإسعاد جماهير النادي في كل مكان».





المنافسة تخدم الفريق

وعن قوة المنافسة في مركزه، خاصة بعد التدعيمات الأخيرة التي قام بها النادي، قال عمار حمدي: «المنافسة تصب في النهاية في صالح الفريق، وجميع الأندية الكبيرة على مستوى العالم تضم أكثر من لاعب في نفس المركز، وهو أمر إيجابي للغاية خاصة أن الأهلي يشارك في العديد من البطولات المختلفة محليًّا وقاريًّا، لذلك فإن تعدد اللاعبين في نفس المركز أمر إيجابي يخدم الفريق».





حديث موسيماني

وكشف اللاعب عن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين موسيماني وقال: «مستر موسيماني تحدث معي عقب مباراة الأهلي والاتحاد الأخيرة في الدور الثاني بالدوري، وأشاد بما أقدمه مع الفريق وأبلغني أنني سأكون مع الأهلي الموسم المقبل، وطلب مني الاستمرار بنفس القوة في الأداء، من أجل عودتي بشكل قوي مع الفريق، وهو ما منحني الكثير من الثقة من أجل بذل أكثر ما لدي للحفاظ على مستواي والعودة بقوة للأهلي الموسم المقبل».





وقال عمار حمدي إن حديث موسيماني معه يحمله المزيد من المسئولية لإثبات نفسه، مؤكدًا أن الحصول على ثقة مدير فني كبير بحجم مستر بيتسو شرف كبير لأي لاعب.





العلاقة القوية





وانتقل اللاعب للحديث عن علاقته الطيبة بنجوم النادي الأهلي خلال فترة الإعارة، مؤكدًا أنه يتواصل مع الجميع، وفي مقدمتهم محمد الشناوي كابتن الفريق، وسعد سمير وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر ومحمد محمود.





رسالة الشناوي





وكشف عمار حمدي عن رسالة مهمة تلقاها من محمد الشناوي قائد الأهلي وقال: «الكابتن الشناوي طالبني بالاستمرار في تقديم المستويات المتميزة التي أقدمها من أجل العودة بقوة إلى الأهلي، وحتى يكون لي دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة».





وأضاف: «كابتن الأهلي أبلغني أيضًا أن فرصة اللعب داخل الأهلي والتواجد بشكل أساسي لن تكون سهلة على الإطلاق، وتحتاج إلى تركيز وجهد وإصرار كبير، والأمر يحتاج إلى الحفاظ على المستوى والقتال داخل الملعب لضمان التواجد في الحسابات الفنية».





دعم جماهير الأهلي





وأشار عمار حمدي إلى دعم جماهير الأهلي المستمر له حتى قبل عودته من الإعارة وقال: «هذا الأمر يسعدني جدا، ولكنه في الوقت نفسه يحملني مسئولية كبيرة للغاية من أجل إثبات نفسي، خاصة أنني أعي تمامًا حجم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون، ومن ثم تركيزي بالكامل في الوقت الحالي في العودة بقوة ، وأن أكون خير رهان لبيتسو موسيماني الذي أشاد بقدراتي وأكد حاجة الفريق إلى عودتي من جديد بعد انتهاء الإعارة».





التتويج بدوري الأبطال

وعن تتويج الأهلي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين قال عمار حمدي: «إنجاز كبير لهذا الجيل من اللاعبين، وأرى أن تحقيق بطولة إفريقيا قبل الأخيرة على حساب الزمالك كان له طعم خاص، والفرحة بـ(التاسعة) تخطت فرحة الفوز بدوري أبطال إفريقيا الأخيرة أمام كايزر تشيفز».





وأكد أن لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة قبل الأخيرة يبقى الأغلى بالنسبة إليه في تاريخ القلعة الحمراء بالتوازي مع بطولة إفريقيا الشهيرة أمام الصفاقسي التونسي في نسخة ٢٠٠٦، المعروفة بهدف النجم الكبير محمد أبو تريكة.





حلم المونديال





وقال عمار حمدي إنه يتطلع للفوز بكل البطولات مع الأهلي، ولكن يبقى حلم الظهور والمشاركة بقوة في كأس العالم للأندية أكبر أحلامه المنتظرة مع الفريق.





وأضاف: «كل البطولات أصبحت صعبة في الوقت الحالي ولم تعد هناك مباريات أو بطولات سهلة، والجميع يقاتل أمام الأهلي من أجل الظهور بشكل قوي أمام البطل، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسات المحلية والقارية، ولكن الأهلي يلعب دائمًا على تحقيق هدف واحد هو الفوز بكل البطولات».





السوبر الإفريقي

وأكمل: «مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام الرجاء المغربي لن تكون سهلة. الجميع يقاتل أمام الأهلي حتى ولو كان فريق درجة ثانية مع كامل الاحترام للجميع، وهو أمر نضعه في الاعتبار ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز».





المراكز المفضلة

وعن المراكز التي يجيد اللعب بها قال عمار حمدي إنه يميل إلى اللعب في المركز رقم ٨، وأيضًا على الأطراف، مؤكدًا أنه جاهز للتواجد في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني.





حكايته مع الأكل

وانتقل عمار حمدي للحديث عن عشقه الدائم للأكل بكميات كبيرة قبل المباريات، وقال مازحًا: «أعلم أن الموضوع حازم للغاية داخل الأهلي، حيث أبلغني الكابتن محمد الشناوي بذلك، وأكد أن طبيب التغذية في الأهلي الدكتور عبد الرحمن سعيد صارم جدا في هذا الأمر، وبالتالي سأبحث عن طريقة لمواجهة رغبتي الشديدة في تناول الوجبات قبل المباريات بساعتين على الأقل».





إجهاض الشائعات

ونفى عمار حمدي الشائعات التي ترددت مؤخرًا أنه ربط عودته للأهلي باللعب أساسيًّا وقال: «ما يتردد في الفترة الأخيرة بشأن اشتراط عودتي إلى الأهلي بالمشاركة بشكل أساسي عار تمامًا من الصحة».





وأضاف: «ما ينفعش أتشرَّط على النادي الأهلي، وأنا دوري الاجتهاد في التدريبات فقط من أجل نيل ثقة الجهاز الفني».





وأكمل: «لم يسبق أن اشترطت على أي مكان اللعب بشكل أساسي لضمان الاستمرار معه، هذا الأمر غير موجود في كرة القدم، فما بالك بنادٍ كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، كلها شائعات لا أساس لها من الصحة».





وواصل: «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة والتواجد معه أمر مهم يمنحك الأفضلية التي لا يحصل عليها اللاعب سوى من خلال قميص الأهلي، مع كامل الاحترام للأندية، وإن شاء الله يكون لي دور مؤثر مع الفريق من أجل التواجد أيضًا في حسابات المنتخب الوطني الأول».





رسالة للجماهير





واختتم عمار حمدي حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي قال فيها: «أشكركم على دعمكم المستمر لي وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون على قدر ثقتكم. لن أخذلكم وسأقاتل من أجل تحقيق الألقاب مع زملائي في كل البطولات».



