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"معندوش درج".. مستشار الحكومة يكشف مزايا التحول الرقمي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، على مزايا التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن عند تطبيقه دول كثيرة نجح في حل من 80 إلى 85% من المشاكل التي تعاني منها تلك الدول.

وأضاف "محمود" خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار" اليوم السبت، أن التحول الرقمي يحل كل المشاكل مع الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أنه خلال عامين ستكون كافة الخدمات الحكومية إلكترونية، ويستطيع المواطن أن يقضي كل مصالحه من المنزل.

وأكد، أن التحول الرقمي يقضي على معظم حالات الفساد لأن "الكمبيوتر معندوش درج"، لافتا إلى أنه يحل كل مشاكل المستثمر، لأن المستثمر قبل أن يضع أمواله في أي بلد ينظر إلى مدى تطبيق الدولة للخدمات الإلكترونية.

وتابع: "لو أنت مستورد أي حاجة وأنت في مكتبك هيجيلك الحجات اللى أنت مستوردها، وهتدخل على الجمارك تنزل الحجات اللى أنت مستوردها على الكمبيوتر اللي هيحسبلك ضرايب كل حاجة وأي مصاريف".

واستطرد "وهيطلعلك في النهاية المبلغ المطلوب، من خلال حساب البنك بتاعك، وبعدها الكمبيوتر هيسألك عاوز تستلم في الميناء، ولا في المخزن بتاعك، ولو طلبت خدمة التوصيل هتدفع الرسوم المطلوبة وستصلك المنتجات على المخزن الخاص بك خلال 48 ساعة".

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