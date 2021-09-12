عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبيرة بشأن إصابة صفقة الأهلي بعد أسابيع قليلة من التعاقد معه.





شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة





وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أنباء عن إصابة بيرسي تاو في العضلة الضامة واحتمال الغياب لمدة شهر".





وكان الأهلي تعاقد رسميا مع بيرسي تاو قادما من صفوف نادي برايتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش والمقرر إقامته يوم 21 سبتمبر الجاري.







