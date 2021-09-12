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عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:03 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبيرة بشأن إصابة صفقة الأهلي بعد أسابيع قليلة من التعاقد معه.

 شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أنباء عن إصابة بيرسي تاو في العضلة الضامة واحتمال الغياب لمدة شهر".

وكان الأهلي تعاقد رسميا مع بيرسي تاو قادما من صفوف نادي برايتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش والمقرر إقامته يوم 21 سبتمبر الجاري.


الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اصابة بيرسي تاو اخبار الرياضة

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