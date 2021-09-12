تأجيل محاكمة طبيب وزوجته بتهمة هتك عرض 6 فتيات لـ9 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل محاكمة طبيب وزوجته، بتهمة هتك عرض 6 فتيات بالإكراه داخل عيادته، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.

إحالة طبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة طبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة خطف 6 فتيات بطريق التحيل، مستغلين صغر عمرهن واستدراجهن إلى عيادته الخاصة، وقام هو وزوجته بهتك عرضهن بالقوة، بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص، تمكن من خلاله من إتمام جريمته.