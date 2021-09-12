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تأجيل محاكمة طبيب وزوجته بتهمة هتك عرض 6 فتيات لـ9 أكتوبر
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:38 م
هايدي شعبان
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل محاكمة طبيب وزوجته، بتهمة هتك عرض 6 فتيات بالإكراه داخل عيادته، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.
إحالة طبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة طبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة خطف 6 فتيات بطريق التحيل، مستغلين صغر عمرهن واستدراجهن إلى عيادته الخاصة، وقام هو وزوجته بهتك عرضهن بالقوة، بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص، تمكن من خلاله من إتمام جريمته.
إحالة طبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة طبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة خطف 6 فتيات بطريق التحيل، مستغلين صغر عمرهن واستدراجهن إلى عيادته الخاصة، وقام هو وزوجته بهتك عرضهن بالقوة، بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص، تمكن من خلاله من إتمام جريمته.