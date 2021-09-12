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مستشار الرئيس يكشف موقف الدراسة مع ارتفاع أعداد الإصابات (فيديو)
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:38 م
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وضع العام الدراسي الجديد في ظل ارتفاع إصابات كورونا، قائلا إن هناك متابعة للوضع مع وزارتي التعليم والتعليم العالي.
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الجامعات والمدارس لديهم خطة وقائية لتجنب انتشار العدوى إلى جانب أن التطعيم أصبح إلزاميا على الفئات التي يمكن تطعيمها في الجامعات والمدارس.
وشدد على أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل المدارس والجامعات كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الطلاب يخرجوا من المدارس والجامعات إلى منازلهم وقد يتسببوا في نقل العدوى لأفراد أسرتهم الكبار في السن وهو ما يستوجب اتباع الإجراءات الوقائية.