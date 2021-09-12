Advertisements

للمرة السابعة على التوالي.. توقعات بإبقاء "المركزي" على سعر الفائدة دون تغيير

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
توقعت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 سبتمبر.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: " يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، بحسب مذكرة بحثية صادرة اليوم.

وأضافت محلل اتش سي أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% في الربع الرابع من عام 2021.

وتابعت : نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن أنه من الغير متوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد ادي الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي الي ادوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة مما ادي الي تخفيف الضغط على اسعار الفائدة في مصر.

وأضافت أن ذلك يؤدي إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط ​​40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقاً لستاندرد اند بورز S&P Global.

وترى إتش سي أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.

وذكرت أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19% على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022) .

وترى المذكرة أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقاً لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر".

يذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. 

الكلمات المفتاحية

تثبيت شعر الفائدة الفائدة اسعار الفائدة في مصر اسعار الفائدة اليوم اسعار الفائدة

أخبار تهمك

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعة

سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ حوالي 4 ساعات

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير: كارلوس كيروش محظوظ بعد تدريبه لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ ساعة و 6 دقيقة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. اتحاد الكرة يتجه لتعديل مواعيد مباريات كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غدًا.. إجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث تغيير أسعار الفائدة بالبنوك

بلومبرج :الفرصة سانحة لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة غدًا

توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل

توقعات باتجاه "المركزي" لتثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل

توقعات بخفض جديد في اسعار الفائدة خلال إجتماع البنك المركزي القادم

"اتش سي للأوراق المالية " : نتوقع أن يبقي المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل "

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:12 م

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

10:29 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

12:00 م

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements