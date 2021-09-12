وزيرة الصناعة تتابع الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك بإكسبو دبي

تتوجه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصري، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو دبي 2020 بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الداخلية بالجناح، وذلك قبل أيام من الافتتاح الرسمي للحدث الدولي الفريد والمقرر في 30 سبتمبر الجاري.









ومن المقرر أن تجري الوزيرة خلال زياراتها لدبي لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي ومدير معرض دبي 2020 لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، كما ستتلتقي الوزيرة عدداً من الشركات الاماراتية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري،وفقا لبيان صادر اليوم الأحد.





جدير بالذكر أن معرض إكسبو ليس معرضاً تقليدياً بالمعنى المتعارف عليه بل هو محفل طويل الأجل مقره هذه الدورة في دولة الإمارات، حيث يستمر المعرض لمدة 6 أشهر ويجتذب زوار من أكثر من 173 دولة حول العالم.





وستكون مشاركة مصر بالمعرض فرصة ذهبية لإطلاع العالم على مدار نصف عام بلا انقطاع على ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من بناءٍ للدولة والإنسان على حد سواء وما جنته من ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية العملاقة والنهضة الصناعية والتنموية في شتى ربوع الجمهورية، وما حققته من نجاح في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة وغيرها الكثير.



