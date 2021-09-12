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الأهلي يقيم احتفالية كبرى لتكريم لاعبيه بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:08 م
تتويج الاهلي بدوري الابطال
تتويج الاهلي بدوري الابطال
علي نبوي
يُقيم النادي الأهلي، في الثامنة من مساء بعد غد ، الثلاثاء، حفلاً كبيراً لتكريم فريق كرة القدم بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية التى ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة ، العديد من الفقرات الهامة والمتنوّعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.

وحرص محمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال. 

وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري الابطال تتويج الاهلي الاهلي

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