الجامعة العربية تنظم الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية

تعقد ادارة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك يومي 13و14 سبتمبر 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي.





هذا، وسوف يناقش الاجتماع توصيات الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير 2021، ويأتي على رأس جدول اعمال الاجتماع البدء في عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة).





وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أنه في هذا الاجتماع سيتم البدء في وضع خطة تنفيذية لتحديد احتياجات مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية والمضي قدماً بالنهوض بهذه المكاتب ومهامها لتتوافق مع متطلبات العصر الحالي في ظل التحديات التي يواجها العالم.





وسيشارك في الاجتماع مديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) والمسؤولين الحكوميين ممثلي هذا المكاتب.