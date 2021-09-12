تصل إلى 3 ساعات.. أزمة بمحطة المنيا بسبب تأخر القطارات (صور)

تشهد محطة قطارات المنيا بصعيد مصر، تزاحما على الأرصفة المتجهة إلى الوجه البحري بسبب تأخر القطارات.





وقال بعض المواطنين المتواجدين على الأرصفة إن هناك قطارات يصل موعد تأخيرها إلى الثلاث ساعات كاملة.





وأوضح أحد الركاب أن قطاره رقم 987 الأقصر القاهرة وصل بعد ميعاده المقرر بثلاث ساعات إلا ربع.





كما أضاف أحد المواطنين الذي ينتظرون قطار 891 أن موعد قطاره كان مقرر أن يصل في تمام الساعة الثانية والنصف إلا أنه مرت أكثر من ساعة حتى الآن ولم يصل بعد.





واشتكى المواطنين المتواجدين على أرصفة المحطة في طقس شديد الحرارة من عدم وجود كراسي انتظار معدة للجلوس عليها بعيدا عن أشعة الشمس الحارة، وعدم وجود أي شاشات تدلهم على الموعد المقرر لوصول القطارات بعد تأخيرها عن موعدها المقرر بالساعات.



