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أحمد كامل يحقق ١١ مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"بأغنيته الجديدة "على عيني"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أحمد كامل يحقق ١١ مليون مشاهدة عبر يوتيوببأغنيته الجديدة على عيني

حققت أغنية"على عيني" للمطرب أحمد كامل، نجاحًا ساحقًا منذ أول يوم عرض حتى هذه اللحظة، كما اقتربت نسب مُشاهداتها  عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" من ١١ مليون، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

وتصدرت الأغنية عدة أيام ترند موقع الڤيديوهات "يوتيوب" حيث احتلت المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى على نفس الموقع.

جدير بالذكر أن أغنية"على عيني" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد كامل، توزيع إسلام الأزرق.

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