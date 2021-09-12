دورة تدريبية لطلاب كلية الزراعة بجنوب الوادي

أقيمت بكلية الزراعة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دورة تدريبية عن تصنيع منتجات الألبان لطلاب الكلية، في اطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة النداء.



و صرح الدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة ان البرنامج التدريبي يقام خلال الفترة من 12 الى 15 سبتمبر عن تصنيع منتجات الالبان ويحاضر فيه الدكتور محمد السيد الدمرداش الباحث بمعهد بحوث الانتاج الحيواني بالقاهرة ويتناول التدريب كيفية تصنيع منتجات الالبان بشكل آمن وصحي وبشكل اقتصادي



وأضاف الدكتور عبد العزيز شيبة وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه يشارك بفعاليات التدريب عدد 80 من طلاب الكلية ويتضمن التدريب برامج نظرية وعملية مشيرا الى ان قطاع الانتاج الحيواني من القطاعات الحيوية والهامة.



شهد فعاليات التدريب علي ماهر مشرف البرنامج الزراعي بمؤسسة النداء وطلاب الكلية.









