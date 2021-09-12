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عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

كشف الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامجه أون تايم سبورت 1، عن كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز.

 

وقال شوبير، إن عبدالله السعيد رحب باللعب فى الزمالك وإنهاء مسيرته فى نادى جماهيري، بشرط الحصول على نفس راتبه فى بيراميدز.

 

وأكد شوبير، أن بيراميدز يفاضل حاليًا بين إيهاب جلال وباتشيكو لتدريب الفريق، بينما حسام البدري خارج الحسابات تمامًا.

 

وفي سياق متصل، كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن هناك توافقًا فى وجهات النظر بين النادي واللاعب أشرف بن شرقي حول تجديد العقد، لافتا إلى أن هناك بندا وحيدا يؤجل إتمام التجديد حتى الآن.

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