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بعد تحذير "الصحة" منه.. ما هو فيروس الهربس الفموي؟

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
محمد عوده
كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تفاصيل فيروس الهربس الفموي (HSV1) الذي يصيب الأطفال.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، إن الهربس الفموي هو مرض فيروسي غير وبائي، يصيب الأطفال، وخصوصا الرضع الأقل من 6 أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة أن الهربس الفموي يظهر في الطفل المصاب على شكل قرح في الشفتين والحلق واللوزتين، وقد يصيب العين في حالات نادرة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها أبرز المعلومات عم فيروس الهربس الفموي، وطرق الوقاية منه وعلاجه:

ما هو الهربس الفموي؟

يقول الأطباء إن الهربس الفموي يعد النوع الأول من التهابات الهربس الفيروسية، وهو التهاب جلدي يصيب الفم عند حديثي الولادة.

ما هي أسباب الإصابة بالهربس الفموي؟

ويوضح الأطباء أن الطفل قد يصاب بفيروس الهربس الفموي بإحدى الطرق الآتية:

أثناء الولادة:
تزداد فرصة إصابة الطفل حديث الولادة بالهربس الفموي في حال إصابة الأم للمرة الأولى بالهربس التناسلي خلال الست أسابيع الأخيرة من فترة الحمل وعند الولادة الطبيعية.

بعد الولادة:
تزداد فرصة إصابة الطفل بالهربس الفموي، خصوصا في الأسابيع الأربعة الأولى بعد الولادة إما بانتقال العدوى من أي شخص مصاب بقرحة الزكام (Cold Sore) عن طريق التقبيل، أو انتقال العدوى من الأم في حال القيام بالرضاعة الطبيعية عند وجود قرح الهربس على الثدي.

ما هي أعراض الهربس الفموي؟

تظهر أعراض الهربس الفموي عند لأطفال خلال فترة من يومين إلى 12 يوما، من التعرض للفيروس.

ومن بين الأعراض التي تظهر على الطفل مما يلي:
- ظهور قرح قرح في الشفتين والحلق واللوزتين، وقد يصيب العين في حالات نادرة.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم بما يتساوى أو يزيد عن 38 درجة.
- سرعة التهيج.
- سوء التغذية.

وهناك أعراض أخرىللهربس الفموي، تظهر على الطفل المصاب بشكل شديد، بما يستدعي طلب الخدمة الطبية من الأطباء المختصين، وهي:
- الخمول والتثاقل.
- صعوبة الاستيقاظ من النوم وعدم الاستجابة.
- ظهور صوت الشخير وصعوبة في التنفس.
- سرعة التنفس، أو وجود فترات قصيرة بدون تنفس.
- اليرقان.

طرق تشخيص الهربس الفموي

لا شك في أنه يجب تشخيص الهربس الفموي بشكل سريع، إما بالمسحة، التي يتم أخذها من القرحة لفحصها، وإما بفحوصات وتحاليل الدم والبول.

علاج الهربس الفموي

الهربس الفموي من الأمراض التي تحتاج إلى الرعاية الطبية، إما بحجز الطفل في المستشفى، أو بعرضه بشكل دوري على الأطباء المختصين، ويحدد ذلك الطبيب المعالج تبعا لحالة الطفل.

ويتم علاج الطفل المصاب بالهربس الفموي من خلال إعطائه مضادات الفيروسات عن طريق الوريد لمدة تقارب 21 يومًا، كما يتم استخدام مضادات الفيروس غانسيكلوفير وفالغانسيكلوفير.

طرق الوقاية من الهربس الفموي

الوقاية الأطفال من الإصابة بالهربس الفموي، يجب اتباع إرشادات عدة، منها:

- خضوع الأم لعملية الولادة القيصرية، حال إصابتها بالهربس التناسلي للمرة الأولى خلال الفترة الأخيرة من الحمل.

- الابتعاد عن تقبيل الطفل في حال الإصابة بقرحة الزكام.

- غسل اليدين بشكل جيد قبل التعامل مع الطفل.

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