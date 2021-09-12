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موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد نادر

ينتظر عشاق نادي الزمالك مباراة الفريق أمام نادي اسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساء يوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

وتأهل الفارس الأبيض للدور نصف النهائي للكأس بعد تغلبه على مصر المقاصة بهدفين دون رد باستاد السويس، فيما تواجد نادي أسوان في الدور ذاته بعد هزيمته لنادي الجونة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب بيتر سبورت.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

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