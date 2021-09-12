أحمد زاهر عن تكريمه في الدير جيست: "مكنتش هبقى في مكاني دلوقتي"

شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره بصور جديدة له أثناء تكريمه في مهرجان الدير جيست، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "زاهر" على الصور قائلًا: "الحمدلله والشكرلله جائزة الإبداع والتميز عن دور طارق نصار في مسلسل لؤلؤ شكرًا مجلة دير جيست شكرًا ماجد حسني شكرًا لكل الجمهور العظيم اللي صوتلي من غيركم مكنتش هبقى في مكاني دلوقتي شكرًا جدًا".



يذكر أن أحمد زاهر عرض له مؤخرا مسلسل "كدبة كبيرة" على قناة الحياة، بطولة كل من هنادي مهنا، إيمان سلامة، رضوى جوده، كريم عبد الخالق، أحمد طارق وكوكبة كبيرة من النجوم، تأليف اسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، انتاج سينرجي "تامر مرسي"، مدير التصوير عمرو فاروق.