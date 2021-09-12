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تاج الدين: نستهدف تطعيم 40 مليون بلقاح كورونا العام الحالي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:26 م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
شيماء حسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن خلال العام الجاري.

وقال تاج الدين في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد "كل ما بيجيلنا كميات أكثر من اللقاحات بنوسع دائرة الفئات المستحقة للقاح، فنجحنا في تطعيم الفئات الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والآن بدأنا في تطعيم فئات أخرى".

وأضاف: "لازم في المرحلة دي نمشي في مسار الوقاية باستخدام الكمامة وعدم التجمعات ووسائل النظافة المختلفة واستمرار حملة التطعيمات، مع التوسع في اللقاحات".

وأشار إلى أن هناك إصرار مع الدولة على تطعيم كل فئات التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والتي ستكون شرط من شروط التعامل مع الجامعة.

وأكد أن هناك حملات أيضًا لتطعيم جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مستطردًا "كل ما تأتي كميات أكبر سيكون متاح أكبر وسيتم إدخال فئات جديدة إلى التطعيم الذي يقلل من مضاعفات الإصابات الشديدة، ولذلك علينا أن نستمر في الاستجابة بما تنادي به الدولة وتؤكد عليه".

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين

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